Tuchel Milan, l’ex Chelsea è in CORSA ma un aspetto SPAVENTA Furlani! Accordo QUASI impossibile

Tuchel-Milan, anche l’ex Chelsea in corsa per la panchina rossonera ma l’elevato ingaggio spaventa Furlani: tutti i dettagli

Come riportato dal Corriere dello Sport, tra i papabili per la successione di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan dopo il derby contro l’Inter c’è ancora il nome di Tuchel, ex allenatore tra le altre di Chelsea e Bayern Monaco.

Tuttavia a spaventare Giorgio Furlani, nonostante la disponibilità del tecnico ad un’eventuale trattativa, è l’elevato ingaggio richiesto che non rientrerebbe assolutamente nei parametri economici del club. L’accordo a queste condizioni è quasi impossibile.