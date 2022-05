Tsadjout, tripletta e play-off con l’Ascoli: le ultime sul riscatto dal Milan

Frank Tsadjout scatenato nella gara di ieri dell’Ascoli contro la Ternana. L’attaccante di proprietà del Milan ha realizzato una tripletta

Frank Tsadjout uomo copertina dell’Ascoli nella gara contro la Ternana. Il classe ’99 ha realizzato una tripletta nel match vinto per 4-1 dai suoi che vale il 6° posto ed annessa qualificazione ai play-off. Sono 5 in totale i gol per l’attaccante in questa annata.

La volontà dei bianconeri è quella di riscattarlo a fine stagione dal Milan, che nell’accordo ha un opzione di contro-riscatto. Si attenderà prima l’esito della corsa play-off della squadra di Sottil.