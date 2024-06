Trevisani senza giri di parole: «Leao in Arabia? Se ci va lo sfondo, lo massacro e lo insulto dalla mattina alla sera». Le parole del giornalista

Riccardo Trevisani ha parlato a Euro Cronache per analizzare il futuro del rossonero Leao e della possibilità di vederlo in Arabia.

PAROLE – «Io penso che Leao va via? Io l’ho difeso da quando è arrivato in Italia, se va in Arabia a 25 anni lo sfondo, lo massacro, lo insulto dalla mattina alla sera, mi apro un canale YouTube per insultarlo, perché Leao se va in Arabia da ragione a tutti quelli che dicono è svogliato, che non ce la fa, che è pigro, che pensa a fare il cantante, che pensa ai soldi ed alle serate. Invece per me Leao è un grande calciatore, non andando in Arabia lo dimostrerà».