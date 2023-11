Trevisani: «Colombo? Non avrebbe avuto senso al Milan, giusto che sia al Monza»

Il telecronista e giornalista Riccardo Trevisani ha voluto dire la sua su Lorenzo Colombo, attaccante di proprietà del Milan ora al Monza

Intervenuto ai canali di Cronache di Spogliatoio nel suo podcast “Fontana di Trevi”, Riccardo Trevisani prova a mantenere i piedi per terra riguardo all’eccessiva euforia intorno a Lorenzo Colombo. L’attaccante di proprietà del Milan si sta mettendo in mostra al Monza, tanto da far interrogare i tifosi se non avrebbe potuto fare comodo a Pioli già in questa stagione.

LE PAROLE – «Avrebbe fatto comodo al Milan oggi? Direi di no, è giusto che possa giocare e migliorare nel Monza, non avrebbe avuto senso averlo come seconda o terza punta negli schemi di Pioli. Secondo me Colombo, che tra l’altro ha uno dei mancini più delicati del campionato, può e deve provare a segnare almeno più di 10 gol al Monza, per poi magari tornare al Milan l’anno prossimo e perchè no, giocarsi il posto per una maglia da titolare».