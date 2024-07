Trevisani BOCCIA Lukaku: «Un giocatore di 31 anni, il meglio l’ha già dato e che non era neanche tutto sto meglio». Le parole sull’obiettivo di mercato

Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato a Euro Cronache analizzando uno dei profili seguiti dal calciomercato Milan, Romelu Lukaku.

PAROLE – «Mi sembra che tutti quelli che stanno cercando un attaccante vengano accostati a Lukaku, e viceversa. Non so dove andrà, so che chi lo prende sa cosa prende, un giocatore di 31 anni, che il meglio già lo ha dato, e che il meglio non era neanche tutto sto meglio».