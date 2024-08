Trevisani BOCCIA Fonseca: «Contro il Torino ha fatto un errore GRAVE, non capisco queste MOSSE». Le dichiarazioni

Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato a Pressing per analizzare le scelte di Fonseca in Milan Torino.

PAROLE – «Non capisco perché ha messo terzino un giocatore che questa estate ha fatto bene da attaccante esterno come Saelemaekers. In mezzo al campo, ha messo Loftus-Cheek, che di solito gioca da trequartista, con davanti quattro attaccanti. Scelte tra l’altro fatte contro una delle squadre che riparte meglio nel nostro campionato. Per me è stato un errore grave. Poi è vero che ha rimediato con i cambi, ma perchè sono entrati Theo, Reijnders e Morata».