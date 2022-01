Assist Guagni: tre passaggi vincenti su tre gol per la rossonera

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

È in corso il match tra Milan Femminile e Sampdoria. Guagni scatenata con tre assist su altrettanti gol delle rossonere

È in corso il match tra Milan Femminile e Sampdoria. Le rossonere sono in totale controllo sul match che stanno conducendo 3-0. Particolarmente ispirata Alia Guagni.

La rossonera infatti ha servito ben tre assist vincenti: prima in occasione del primo gol di Thomas poi per quelli di Bergamaschi e Piemonte (il primo in rossonero), intorno alla mezz’ora di gioco.