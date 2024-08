Torriani Milan: Fonseca lo CONFERMA al posto di Sportiello dopo l’infortunio, tra i pali contro il Real Madrid

Tra poco il Milan in campo in amichevole contro il Real Madrid. Nessuna sorpresa tra i pali, confermato Torriani

Fiducia rinnovata. Tra poco il Milan in campo in amichevole contro il Real Madrid. Nessuna sorpresa tra i pali, confermato Torriani:

il portiere prende il posto per la seconda partita consecutiva di Sportiello infortunatosi alla mano in albergo e destinato a rimanere fuori a lungo. In attesa di capire se il Milan prenderà un nuovo portiere e del ritorno di Maignan sarà lui a difendere i pali rossoneri

MILAN REAL MADRID AMICHEVOLE LIVE