Torriani Milan, il portiere è super con l’Italia U20: para un rigore al 96′ e permette agli azzurri di vincere in rimonta per 3-2 contro la Polonia

C’è tanto Milan anche nella vittoria dell’Italia Under 20 in Élite League contro la Polonia. Gli azzurrini si sono imposti in rimonta 3-2 (dal 2-0 polacco al 78′) in una sfida che ha visto titolari dal primo minuto i rossoneri Bakoune, Torriani e Zeroli.

Protagonista è stato soprattutto il portiere, il quale ha parato un rigore al 96′ a Żuberek permettendo così la vittoria della squadra di Bollini.