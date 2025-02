Torino Milan, archiviata la delusione in Champions League: la squadra di Conceicao può contare su un elemento

Condividi via email

Torino Milan, per iniziare ad archiviare la sconfitta in Champions League, la squadra di Conceicao deve proseguire il cammino intrapreso in Serie A

Sabato 22 febbraio alle ore 18:00, si affronteranno Torino e Milan nella 26esima giornata di Serie A. Per provare ad archiviare l’eliminazione dalla Champions League, la squadra di Sergio Conceicao deve mantenere il cammino positivo intrapreso nell’ultimo periodo in campionato.

Nelle ultime quattro uscite, i rossoneri non hanno mai perso in Serie A, ottenendo tre vittorie ed un pareggio. 10 punti conquistati e per continuare a correre verso il quarto posto è necessario vincere anche contro i granata.