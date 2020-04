Top 11 Scandinavia: presenti Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer

View this post on Instagram

Come promesso, eccola quI! La Top 11 dei giocatori di Serie A provenienti dalla Scandinavia. Una precisazione: a riconoscersi reciprocamente come paesi scandinavi sono la Svezia, la Norvegia e la Danimarca. Al di fuori di queste tre nazioni, il termine viene usato impropriamente per riferirsi ad un numero limitato di paesi situati nel nord Europa. Vengono spesso incluse nella conta dei paesi scandinavi la Finlandia (niente da fare, Joronen), l'Islanda (Baldursson, sei ancora troppo giovane, comunque) e le Far Oer. ➖ Fatte la dovute precisazioni, vi starete sicuramente chiedendo: No Norway? No Way, cioè no. Thorsby? Va bene, ma meglio Schone. E poi somiglia a Kevin Anderson e Franco Oppini. Magari Askildsen, sempre casa Samp! Ma va, dove lo metti? E poi ehi, ma Genova non sta mica pensando di diventare una colonia scandinava? #thekorner #serie #serieatim #fantacalcio #sosfanta #ibra #ibrahimovic #sweden #denmark #norway #calcio #calcioitaliano #opta #football #footbalstats #startingXI