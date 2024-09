Tonali, GRANDE RIENTRO in campo per l’ex MILAN in Premier League: ecco cosa è successo

Tonali, GRANDE RIENTRO in campo per l’ex centrocampista del MILAN in Premier League: ecco cosa è successo questo pomeriggio

Rientro con vittoria per Sandro Tonali in Premier League. Il calciatore ex Milan, dopo la lunga squalifica, è tornato quest’oggi a giocare nel campionato inglese, in occasione di Newcastle-Tottenham.

Entrato al minuto numero 68 con il risultato fermo sull’1-1, il Newcastle ha trovato il gol del 2-1 al minuto numero 78 con Isak. Il centrocampista italiano, dunque, ha festeggiato con un successo importantissimo il suo rientro.