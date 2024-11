Tonali esulta: «Porterò il primo gol in Nazionale sempre con me, lo aspettavo da 20 partite»

Tonali a Vivo Azzurro ha commentato la vittoria dell’Italia contro il Belgio e il suo primo gol in Nazionale: le dichiarazioni dell’ex Milan

Tonali ha parlato ai microfoni di Vivo Azzurro Tv dopo il primo gol segnato con l’Italia contro il Belgio. Queste le dichiarazioni dell’ex Milan.

LE DICHIARAZIONI – «E’ bello questo primo gol in Nazionale anche perché arriva con la qualificazione. Sappiamo che il nostro lavoro non è ancora completato, abbiamo un ultimo step da fare domenica a San Siro contro la Francia. Ma siamo felici perché vinciamo, ci divertiamo. Queste sono davvero le cose importanti che abbiamo ritrovato. Il gol? E’ importante, lo aspettavo da 20 partite… E anche un po’ particolare, abbiamo vissuto un po’ in sofferenza alla fine, ma è una emozione e un momento che ricorderò: è il primo in assoluto, lo porterò dentro di me per sempre e chissà se non riuscirò a replicare presto».