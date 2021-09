Tonali da record con la Lazio: è il giocatore che ha corso di più. Il dato

Sandro Tonali è stato il migliore in campo nel match tra Milan Lazio; a dimostrarlo è anche il dato sui kilometri percorsi

Serviva una partita come Milan Lazio a Sandro Tonali per far vedere quanto può dare ai rossoneri. Il centrocampista ex Brescia è stato il migliore il campo a San Siro e un dato lo conferma.

Tonali è stato infatti il giocatore che ha corso più kilometri di tutti durante la gara, superando adddirittura gli 11 totali. Una statistica di cui solitamente il proprietario indiscusso è il solito Franck Kessie.