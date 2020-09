Tonali ancora fuori giri ed escluso, Pioli: «Ci vuole ancora tempo»

Nel corso della conferenza stampa pre-Crotone, Stefano Pioli ha di fatto escluso nuovamente Tonali dai titolari: le sue parole

Il colpo ad effetto di questa sessione estiva del calciomercato italiano, dovrà ancora attendere prima di insediarsi in pianta stabile nei progetti del Diavolo. Sandro Tonali, con ogni probabilità, seguirà gran parte del match di domani a Crotone dalle panchine dello Scida. Ecco un estratto della conferma di Pioli a riguardo:

«Tonali non è arrivato da tanto tempo e i nostri meccanismi sono un po’ diversi rispetto al Brescia: bisogna dargli tempo, ma sta crescendo». Queste le parole del tecnico rossonero, intento ad estromettere nuovamente il numero 8 dai titolari non solo per motivi fisici, ma anche tecnici. Il centrocampista avrà tutto il tempo per prendersi la scena.