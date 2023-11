Tomovic sicuro sul rossonero: «È un giocatore forte, lo dimostrerà». Le parole dell’ex giocatore della Fiorentina

Nenad Tomovic è intervenuto a Radio Firenzeviola per parlare tra le altre cose anche dell’attaccante del Milan Luka Jovic. Le sue dichiarazioni.

TOMOVIC – «È veramente un giocatore forte e lo dimostrerà. A Firenze non è andata come voleva, ha fatto molto bene in Germania poi si è un po’ perso ma ero sicuro che Firenze e la Fiorentina fossero un posto giusto per lui, peccato non sia andata bene. Ma resta un gran giocatore»