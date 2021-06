Tomori resta al Milan, i suoi numeri in rossonero: la difesa è blindata

Fikayo Tomori resterà al Milan. I rossoneri eserciteranno il diritto di riscatto per confermare il proprio perno difensivo

Fikayo Tomori diventerà a tutti gli effetti un giocatore del Milan. Non ci sono più dubbi sul fatto che i rossoneri riscatteranno il difensore dal Chelsea per la cifra di 28,5 milioni di euro. Le prestazione del centrale in questi 6 mesi hanno convinto tutti sul fatto una sua permanenza fosse fondamentale.

I numeri lo confermano. Con l’inglese in campo infatti, la difesa del Milan ha fatto registrare ben 7 clean sheet. Il difensore, oltre ad interventi salva risultato come quello contro il Genoa, ha anche all’attivo il fondamentale gol dello 0-3 a Torino contro la Juventus. L’episodio che probabilmente lo ha fatto entrare nel cuore di tutti i tifosi rossoneri.