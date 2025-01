Tomori a Mediaset: «Vincere per cambiare la stagione! Su Conceicao dico...»

Tomori, difensore del Milan, ha parlato nell’immediato pre-partita della finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter: le dichiarazioni

Intervenuto a Mediaset prima di Inter-Milan, finale di Supercoppa Italiana, Fikayo Tomori, difensore dei rossoneri, ha dichiarato:

PAROLE – «Dobbiamo essere forti nei duelli e fare più gol di loro. L’ultima partita non conta, oggi è una finale, una partita secca. Sappiamo che loro sono forti e dobbiamo fare una buona partita per vincere. Ogni vittoria, ogni trofeo è un punto di riferimento per cambiare la stagione. Non abbiamo fatto la stagione che volevamo, oggi c’è l’opportunità di vincere un trofeo: se vinciamo stasera può cambiare la stagione. Il mister sta facendo un buon lavoro in questo breve lasso di tempo, sono concentrato su me stesso e per aiutare la squadra: quando il mister mi chiede di giocare faccio di tutto per vincere».