Tomori Milan, il giocatore ha ribadito la sua volontà: cambiano i piani della dirigenza rossonera dal momento in cui l’inglese resterà

Come riporta il Corriere dello Sport, la telenovela Fikayo Tomori Milan sembrerebbe essere terminata. Ieri c’è stato un colloquio tra il difensore inglese, Sergio Conceiçao e la dirigenza milanista durante il quale il giocatore ha ribadito la sua ferma volontà di non voler andare via a gennaio.

Nel frattempo, infatti, la Juventus ha messo nel mirino nuovi obiettivi per rinforzare il proprio reparto difensivo. L’ex Chelsea resterà, però, a Milano.