Tomori Milan, retroscena da non credere! Comunicazione alla società, cambia il futuro del centrale

Tomori Milan, clamoroso retroscena: il centrale, su spinta dei compagni, ha comunicato alla società l’intenzione di restare in rossonero

Importante aggiornamento fornito dalla Gazzetta dello Sport sul calciomercato Milan in uscita e in particolare sulla situazione di Fikayo Tomori, segnalato da più parti in orbita Juve.

Tomori ha comunicato ai dirigenti che intende restare. A convincerlo anche il legame che ha con gli elementi storici del gruppo (Maignan, Leao, Theo, Calabria e Gabbia) che gli hanno chiesto di non abbandonare… la nave.