Tomori Milan, prima offerta della Juve per l’inglese! Sul piatto quella proposta, smentite i loro nomi come contropartite

Tomori Milan, arriva la prima offerta della Juve per il centrale inglese: da capire la volontà del club rossonero. I dettagli

Come riferito da TMW, e in particolare dal giornalista Marco Conterio, la Juve è pronta a formulare al calciomercato Milan la prima offerta per Tomori.

Per Tomori la Juve è pronta a mettere sul piatto un prestito oneroso con diritto di riscatto o obbligo condizionato a determinate condizioni. Da capire la volontà del Milan. Al momento, inoltre, non risultano contatti sull’asse Torino-Milan per Danilo o Fagioli.