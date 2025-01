Tomori Milan, riflessioni in corso! Giuntoli fa vacillare Furlani, offerta da urlo sul piatto

Tomori Milan, proseguono le riflessioni in corso sul centrale inglese: Juve pronto ad arrivare a 30 milioni di euro

Come riferito da calciomercato.com, proseguono nel calciomercato Milan le riflessioni intorno al futuro di Fikayo Tomori.

PAROLE – «Con l’arrivo di Sergio Conceicao Tomori è tornato al centro della difesa. Da quarta scelta a titolare inamovibile, per Fikayo si è aperta una nuova vita in rossonero. Il difensore inglese è molto legato al Milan, all’emozione dello scudetto numero 19, all’affetto della città. Non ha mai chiesto di andare via quando non giocava figurarsi ora che è tornato al centro del progetto. La volontà, chiara, è stata ribadita anche nei giorni scorsi al club rossonero: Tomori vuole restare al Milan. Per il Milan Tomori è un giocatore importante, ma non incedibile. Tradotto in parole povere: se la Juventus dovesse arrivare a quota 30 milioni, bonus compresi, il club rossonero darebbe il suo via libera. Prima, però, Ibrahimovic dovrebbe convincere Tomori ad accettare il corteggiamento bianconero. La situazione è fluida e in rapida evoluzione, Juventus e Milan potrebbero chiudere un’altra operazione dopo quella della scorsa estate per Kalulu».