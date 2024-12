Tomori Milan, indiscrezione chiara sul futuro dell’inglese: accordo solo a queste condizioni, piovono conferme

Tomori Milan, i rossoneri e la Juve potrebbero accordarsi solo a 25 milioni più bonus: per ora nessuna offerta sul piatto

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è una precisa novità per quanto riguarda il futuro di Fikayo Tomori nel calciomercato Milan.

Fikayo Tomori – In Arabia la Juve avrà l’opportunità di approfondire col Milan l’idea che spingerebbe in bianconero Tomori. L’intesa si potrebbe raggiungere a 25 milioni più qualche bonus, ma anche in questo caso la Juve non è ancora andata oltre la fase di studio dell’operazione.