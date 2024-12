Tomori Milan, nuova panchina per il difensore: Fonseca sceglie Gabbia e Thiaw. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il Milan, questa sera, scenderà in campo contro l’Atalanta. Alle 20:45, al Gewiss Stadium, avrà inizio questo delicatissimo match che, inevitabilmente, sarà decisiva per il proseguo della stagione rossonera. Paulo Fonseca ha scelto di affidarsi in difesa a Gabbia e Thiaw, mandando così in panchina Pavlovic e Tomori. Di seguito la probabile formazione.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Gabbia, Thiaw, Hernández; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leão; Morata.