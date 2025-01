Tomori Milan, cambia tutto? La Juventus studia una grande alternativa, tutti i dettagli. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Secondo quanto riferito da Daniele Longo, Fikayo Tomori vuole restare al Milan. Tra le due società sono previsti nuovi contatti nelle prossime ore: Milan e Juventus sono vicine all’accordo sull’offerta.

Intanto, però, i bianconeri hanno già in mente un piano b nel caso in cui non ci concretizzasse il colpo Tomori. Stiamo parlando di Kelly del Newcastle, ex obiettivo della squadra rossonera.