Tomori Milan, possibile svolta nell’affare: c’è un nuovo aggiornamento!

Tomori Milan, svolta possibile: le ultime novità non chiudono a nulla. Tutti i dettagli

Gianluigi Longari, su Sportitalia.com, ha parlato della situazione in casa Milan concentrandosi su Fikayo Tomori, nome che piace e non poco al calciomercato Juve.

IL COMMENTO – «Ed allora, proprio in nome di questo mantra, potrebbe verificarsi un effetto “porte girevoli” in grado di non tenere al sicuro l’armadietto di Milanello nemmeno per giocatori arrivati relativamente da poco, e che saranno oggetto di valutazioni approfondite anche in relazione al loro valore di mercato. L’affare Tomori in chiave Juventus, tanto per fare un esempio, potrebbe subire delle variazioni anche in nome delle scelte tecniche che verranno intraprese nella seconda parte della stagione».