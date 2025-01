Tomori Juve, niente offerta da 25 milioni: la scelta di Conceicao ha spiazzato i bianconeri. La situazione del difensore inglese

La situazione di Tomori per il mercato Milan è cambiata con l’arrivo di Conceicao in panchina al posto di Fonseca. Il difensore, infatti, è stato schierato subito titolare nella semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juve, squadra che lo ha individuato come obiettivo di mercato.

Per Tuttosport la scelta del nuovo allenatore è una chiaro segnale verso i bianconeri. Il Milan, per cedere Tomori, si aspetta un’offerta di prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni. E la Juve non sembra intenzionata a soddisfare questa richiesta.