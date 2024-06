Todibo Milan, ritorno di fiamma per il difensore? PROPBLEMI nel suo contratto col Manchester United!

Todibo Milan, ritorno di fiamma per il difensore? PROPBLEMI nel suo contratto per l’approdo al Manchester United!

Accostato negli scorsi mesi al calciomercato Milan, Jean-Clair Todibo sembrava destinato a lasciare il Nizza per trasferirsi al Manchester United. L’accordo trovato tra le parti ha dovuto però fare i conti con le regole FIFA che hanno bloccato l’affare e che lo rendono altamente improbabile.

A riferirlo è Fabrizio Romano, che spiega come manchi il via libera all’operazione per via del fatto che sia Nizza che Manchester United, club che hanno la medesima proprietà, giocheranno la stessa competizione europea nella prossima stagione. Chissà che non si possa riaprire la pista per i rossoneri.