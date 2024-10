Tiribocchi non ha dubbi: «C’è una crescita nel Milan, ma Fonseca deve aggiustare queste cose»

Tiribocchi non ha dubbi: l’analisi in esclusiva sulla stagione del Milan fino a questo momento. Le parole dell’ex attaccante

Tiribocchi in esclusiva a Milannews24 ha fatto un’analisi sulla stagione del Milan fino a questo momento. Queste le parole dell’ex attaccante.

L’ANALISI – «Il momento del Milan va analizzato. Secondo me c’è una crescita sotto l’aspetto del gruppo che mi sembra più attento e concentrato rispetto a quello che deve fare. Secondo me vanno trovati ulteriori equilibri che la squadra ancora non ha trovato e di continuità nella stessa prestazione perchè il gioco di Fonseca è molto dispendioso. Inevitabilmente tra una partita e l’altra non c’è quella continuità a cui ci aveva abituato. Lo si vede anche nella stessa partita, ci sono momenti in cui appare molto compatto e altri in cui è più sfilacciato. Vanno aggiustate queste cose qui».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE DI TIRIBOCCHI