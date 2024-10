Tifosi Milan, pronto il Daspo per cento ultras rossoneri: erano armati con spranghe e coltelli nella trasferta di Firenze

Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, è pronta l’emissione di cento Daspo nei confronti di altrettanti tifosi del Milan. Gli ultras erano stati fermati dalla polizia nel pullman che li aveva portati a Firenze.

Durante quella trasferta in cento furono trovati armati di coltelli e spranghe di ferro. 77 sono già stati firmati, in corso di notifica e prevedono il divieto di accesso negli stadi da 1 a 5 anni, mentre gli altri 23, con prescrizioni, sono in elaborazione prevedono il divieto di accesso allo stadio per minimo 5 anni.