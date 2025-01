Tifosi Milan, in Arabia c’è tanta passione rossonera: il derby con l’Inter è già vinto sugli spalti. I dettagli verso la finale di Supercoppa Italiana

In Arabia il Milan è il club più visto e amato dai tifosi, come dimostrano i dati televisivi. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport spiegando anche che domani, per la finale di Supercoppa Italiana, allo stadio è prevista una maggioranza di tifo rossonero rispetto a quello per l’Inter.

La passione per il Milan risale fin dagli anni ’90 e non è un caso che dalla stagione 2010-11 lo sponsor sia Emirates. Col tempo i rossoneri hanno rinforzato il proprio brand in Medio Oriente, tanto che nel maggio 2023 il Burj Khalifa è stato illuminato di rossonero e qualche mese dopo, a novembre, fu organizzato uno spettacolo di droni per l’apertura di Casa Milan Dubai.