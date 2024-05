Tiago Santos Milan, Fonseca vota LUI a destra: costo accessibile, la pista può DECOLLARE

Tiago Santos-Milan, Paulo Fonseca vuole lui come terzino destro: la pista può decollare grazie ad un prezzo accessibile

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Tiago Santos, terzino destro del Lille, è un nome molto caldo del calciomercato Milan per rinforzare la corsia in vista della prossima stagione.

Il ragazzo, rispetto ad Emerson Royal, gode della preferenza assoluta di Paulo Fonseca e ha anche un costo decisamente inferiore rispetto al terzino del Tottenham: per portarlo a Milanello serve una cifra intorno ai 12 milioni di euro.