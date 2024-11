Thuram lancia una frecciata al Milan: «Quel gol nel derby è stato l’inizio di tutto all’Inter». Le parole dell’attaccante francese

Thuram al magazine GQ ha lanciato una frecciata al Milan ricordando un gol segnato con l’Inter nel derby.

LE PAROLE – «La mia crescita è un mix di tante cose belle che mi sono successe. Credo che il gol contro il Milan nel derby d’andata sia stato l’inizio di tutto: era una partita speciale, era inizio stagione, la gente non mi conosceva ancora bene. Segnare in quel modo è come se mi avesse presentato ai tifosi dell’Inter»

