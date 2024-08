Thuram ALLO SCOPERTO: «In Serie A ci sono tante squadre di altissimo livello. Ho scelto la Juventus per questo motivo». Le parole in conferenza stampa dell”ex obiettivo Milan

Conferenza stampa di presentazione per Khephren Thuram come nuovo calciatore della Juventus. L’ex obiettivo del calciomercato Milan ha spiegato i motivi della scelta di trasferirsi in bianconero.

SERIE A – «Secondo me sono adatte, per questo ho scelto di venire alla Juve. E’ un campionato tattico con squadre di altissimo livello, è la prima volta che cambio campionato e dovrò riadattarmi».

JUVENTUS – «Penso di essere stato destinato. La Juve si interessò a me a 17 anni, volevo crescere ancora come giocatore prima di arrivare alla Juventus. Sono andato dal Monaco al Nizza quindi».

LA CONFERENZA STAMPA DI THURAM CON LA JUVENTUS