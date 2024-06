Thuram gode ancora per lo scudetto: «La motivazione era estrema. Festeggiare contro i miei compagni di nazionale? Vi dico che…». Le parole

Markus Thuram ha rilasciato una lunga intervista a L’Equipe in cui ha ricordato la vittoria dello scudetto nel derby contro il Milan.

CUDETTO NEL DERBY CONTRO COMPAGNI DI NAZIONALE – «È il calcio, siamo vicini fuori dal campo, ma in campo non ci sono amici. Sapevamo che avremmo potuto fare qualcosa di grande, in una partita molto importante, la motivazione era estrema. E sapevamo che erano preoccupati. Siamo scesi in campo per finire il lavoro ed è quello che abbiamo fatto»