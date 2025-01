Thuram Inter, rischio scongiurato: Inzaghi ha una speranza per il Milan. Le ultime sulle condizioni dell’attaccante verso la finale

Thuram non ha alzato ufficialmente bandiera bianca per la finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan dopo l’elongazione agli adduttori della coscia destra patita contro l’Atalanta. Ma forse i tempi sono troppo stretti per riuscire a recuperare entro domani.

A fare il punto è il Corriere dello Sport spiegando che è stato scongiurato il rischio di un infortunio più serio. Oggi le condizioni di Thuram saranno valutate nuovamente. La speranza di Inzaghi è quella di portarlo almeno in panchina contro il Milan, senza però affrettare i tempi proprio per evitare altre ricadute.