Thuram non ha dubbi: «Il gol più importante? Quello al Milan all’andata, ecco in che cosa mi ha aiutato»

L’attaccante dell’Inter, Marcus Thuram, parla del suo ambientamento al primo anno in Italia e ricorda il suo gol contro il Milan

Nell’ultimo episodio di Campioni del Made In Italy Marcus Thuram ha raccontato a 360° il suo rapporto con la Milano sponda Inter. Il francese ha ricordato in particolare la sua rete siglata nel derby d’andata contro il Milan.

GOL PIU’ IMPORTANTE – «Il gol contro il Milan, quello dell’andata. Molto speciale anche il secondo gol del ritorno ma ormai la stagione era quasi finita e la gente mi conosceva già. Ma prima del primo gol si cercava ancora di capire chi fosse realmente Marcus Thuram, quanto fosse forte. Segnare così presto nella stagione, e in quella partita in particolare, ha creato un forte legame tra me e tifosi. Quando sono arrivato qui, mi è stato subito detto che l’obiettivo era vincere il campionato. Abbiamo avuto una stagione fantastica, abbiamo sentito la gioia che abbiamo portato ai tifosi, è quello per cui giochiamo. Quando abbiamo vinto lo scudetto, c’è stata la parata su un autobus scoperto, non avevo mai visto tanta gioia in città, è stato incredibile. Così si alimenta il nostro desiderio di lottare per i tifosi. Per alcuni siamo dei supereroi, siamo consapevoli di avere questa responsabilità di restituire qualcosa ai tifosi».

L’INTERVISTA INTEGRALE A THURAM.