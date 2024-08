Thiaw via dal Milan? Parte solo per questa cifra: intanto il difensore ha preso una decisione. Ultimissime sul suo futuro

Calciomercato.com ha inquadrato la situazione relativa al futuro di Malick Thiaw. Il difensore tedesco piace al Newcastle, ma ad oggi non si è mai avuta la sensazione di una società che volesse far cadere in tentazione il Diavolo. Il tecnico Howe stima Malick ma di offerte concrete nemmeno l’ombra.

Il tempo c’è ma non può essere infinito: per lasciarlo partire i rossoneri chiedono almeno 35 milioni di euro altrimenti lo tengono volentieri. E lo stesso calciatore sarebbe comunque felice di rimanere a Milano. Malick non è il tipo di giocatore che può essere ceduto a fine mercato per due motivi: il club lo considera un titolare e nel caso andrebbe sostituito degnamente sul mercato.