Thiaw a DAZN: «Con Fonseca difendiamo diversamente. Sulla sfida di questa sera dico...»

Thiaw, difensore del Milan, ha parlato nell’immediato pre-partita della sfida di questa sera contro il Napoli: le sue dichiarazioni

Intervenuto nell’immediato pre-partita di Milan-Napoli, gara valida per la decima giornata di Serie A, Malick Thiaw ha dichiarato:

PAROLE – «Siamo pronti, abbiamo avuto più giorni per preparare la partita contro il Napoli, dopo il rinvio della partita contro il Bologna. Farò di tutto per fermare Lukaku. Difendiamo più di reparto, cerchiamo di mandare l’avversario in un lato. Mi piace lavorare sotto Fonseca».