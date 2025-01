Thiaw a Milan Tv: «Delusione dopo Cagliari ma stasera sappiamo cosa dobbiamo fare. Ho un solo obiettivo»

Condividi via email

Thiaw, difensore del Milan, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara di oggi pomeriggio contro il Como: le dichiarazioni

Intervenuto a Milan Tv prima di Como-Milan, Malick Thiaw ha dichiarato:

PAROLE – «Dopo Cagliari eravamo delusi, oggi vogliamo dare la giusta intensità alla partita e portare a casa la partita. Sappiamo quello che dobbiamo fare, non sarà facile perchè loro in casa sono forti ma siamo una squadra che deve vincere, vogliamo trovare i tre punti questa sera. Sto bene, voglio continuare a migliorare così come tutta la squadra, mi trovo bene e voglio vincere con i miei compagni».