Thiaw Newcastle, i Magpies non mollano la presa: nuovo TENTATIVO all’orizzonte. Le NOVITÀ sul futuro del difensore

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è tornata a parlare del futuro di Malick Thiaw. Nonostante manchino poche settimane alla fine del mercato resta in bilico il futuro del centrale.

Sulle tracce del tedesco ci sarebbe sempre il Newcastle in pressing: i Magpies non avrebbero ancora gettato la spugna e potrebbero riprovarci in questo finale di mercato per il giocatore del Milan.