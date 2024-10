Thiaw Milan, Fonseca rispolvera il tedesco! Chance dal primo minuto, giocherà al suo posto

Thiaw Milan, Paulo Fonseca pronto a rispolverare il difensore tedesco contro l’Udinese: prenderà il posto di Gabbia

Come riferito da Luca Bianchin, noto giornalista della Gazzetta dello Sport, potrebbero esserci importanti novità di formazione in vista della sfida di questo pomeriggio tra Milan e Udinese per quanto riguarda il reparto difensivo.

Gabbia non è infatti al 100% e non verrà rischiato: dal primo minuto tornerà Thiaw al centro della difesa. Un’occasione importante per il tedesco che dopo la prima partita contro il Torino era uscito un pò dai radar.