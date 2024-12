MN24 – Thiago Silva Milan, spunta il retroscena sulla visita a Milanello. E c’è una novità in vista della Stella Rossa

Thiago Silva Milan, il difensore brasiliano è stato invitato a Milanello da Zlatan Ibrahimovic: domani a San Siro contro la Stella Rossa

Come appreso dalla nostra redazione, la visita a Milanello di Thiago Silva, ex difensore del Milan, nella giornata odierna non è stata assolutamente casuale. Il brasiliano è stato infatti invitato nel centro sportivo da Zlatan Ibrahimovic, suo ex compagno.

L’ex PSG ha salutato tutti i dipendenti e ha assistito da bordocampo insieme al dirigente svedese a tutto l’allenamento della formazione di Paulo Fonseca. Thiago Silva sarà presente domani a San Siro per la sfida del Diavolo in Champions League contro la Stella Rossa.