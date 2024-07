Thiago Motta PRESENTA la sua Juve: «Abbiamo giocatori forti, questo sarà il nostro obiettivo. Rabiot? Da amico gli faccio un augurio»

Il nuovo allenatore della Juve, Thiago Motta, presenta la stagione dei bianconeri e dice la sua sugli obiettivi e su Rabiot

Intervenuto in conferenza stampa, Thiago Motta ha presentato la prossima stagione della Juve. Il tecnico fissa gli obiettivi stagionali e si esprime così sull’addio di Adrien Rabiot, centrocampista attualmente svincolato e seguito dal mercato Milan.

SCELTA JUVE – «Un club ambizioso e storico. Sono arrivato nel momento giusto. Contento di far parte di questo ciclo. Obiettivi? Prepararsi bene, dobbiamo concentrarci al massimo per fare una buona preparazione per arrivare pronti e competere in ogni partita ».

RABIOT – «Su Adrien da amico sarà molto contento se sarà felice altrove e gli auguro il meglio».

COSA MANCA ALLA JUVE PER LOTTARE ALLO SCUDETTO – «Dobbiamo prepararci per fare una buona preparazione. I centrocampisti devono sapere fare tutto. Abbiamo solo giocatori forti».

LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI THIAGO MOTTA.