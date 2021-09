Niente esordio in nazionale per Theo Hernandez, che guarda dalla panchina la Francia pareggiare con l’Ucraina

Theo Hernandez in panchina per 90 minuti nel pareggio tra Francia ed Ucraina. A Kiev la nazionale di Deschamps sbatte per 1-1, con un gol di Martial che risponde all’iniziale vantaggio di Shaparenko.

Lucas Digne è stato ancora preferito al terzino rossonero. Panchina anche per Mike Maignan.