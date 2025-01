Theo Hernandez Milan, il consiglio di Walker: «Sta vivendo un periodo fondamentale, vi spiego perché». Le sue dichiarazioni

Kyle Walker, primo acquisto del calciomercato Milan di gennaio, si è presentato in conferenza stampa dopo aver assistito ieri a San Siro alla vittoria in rimonta contro il Parma. Di seguito le sue parole sul suo nuovo compagno Theo Hernandez.

THEO HERNANDEZ – «Contro Theo ci ho giocato con la Nazionale. È un top player, le statistiche parlano da sole. Questo dovrebbe essere l’inizio, ha 26 anni. Io sono arrivato al City quando ne avevo 27. Io credo che questo sia il periodo più importante per un difensore, l’apice della carriera, perché siusa molto di più la testa, sia in fase offensiva che difensiva. Se lui avrà bisogno di consigli a disposizione, ma spero di essere complementare con Theo. L’importante è la squadra, non i singoli. I singoli si metteranno in mostra quando staranno bene».