Theo Hernandez Milan, Toni lo bacchetta: «Col Girona gara normale ed è inaccettabile. Ecco perchè»

Theo Hernandez Milan, Luca Toni, ex attaccante e opinionista, ha criticato la prestazione del francese col Girona

Ospite a Prime Video dopo Milan-Girona, Luca Toni ha commentato così la prestazione di Theo Hernandez:

PAROLE – «Theo è uno dei migliori terzini sinistri al mondo e nel Milan deve fare la differenza. Pensavo si fosse sbloccato di testa dopo il gol in Supercoppa ma stasera non l’ho visto in partita e da lui ti aspetti qualcosa in più: sei nel Milan e sei un giocatore importante. Contro il Girona è stato normale, da lui non la accetti questa cosa».