Theo Hernandez Milan, il gol in Supercoppa gli regala un record storico! C’entra Maldini, il dato non mente

Theo Hernandez Milan, la rete in Supercoppa Italiana gli permette di superare Paolo Maldini: nel mirino c’è Aldo Maldera

Con il gol su punizione in Supercoppa, Theo Hernandez ha messo a segno la rete numero 31 con la maglia del Milan, superando la leggenda Paolo Maldini. Quantomeno nei gol siglati nella manifestazioni italiane, è a -2 dal computo generale dello storico numero 3 rossonero. La sensazione è che il francese non intenda certo fermarsi, e può mettere già due obiettivi nel mirino. Prima infatti c’è il numero 33, ovvero il totale dei gol siglati da Maldini (includendo anche la Champions), poi si punterà al primo posto, occupato dallo storico Aldo Maldera, il difensore più prolifico della storia del Milan, con ben 40 reti siglate.

La sensazione è che per il francese non sia impossibile arrivare là in cima. Molto passerà anche dalle questione del rinnovo di contratto. Lo riporta OptaPaolo.