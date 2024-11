Theo Hernandez Milan, Serginho lo difende: «Ma cosa si aspetta la gente da lui? Questo fattore è assolutamente comprensibile»

Theo Hernandez Milan, Serginho, ex rossonero, ha difeso il terzino francese dalla critiche piovutegli addosso in questo inizio di stagione

Nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Serginho, ex Milan, ha commentato così le prestazioni di Theo Hernandez difendendolo dalle critiche piovutegli addosso in questo inizio di stagione rossonero:

THEO – «Vale lo stesso discorso fatto per Leao: cosa si aspetta la gente da un terzino sinistro? Cinquanta assist e dieci gol in una stagione? È reduce da quattro annate super e può starci che dopo l’Europeo non abbia iniziato al massimo».

LE PAROLE DI SERGINHO ALLA GAZZETTA DELLO SPORT