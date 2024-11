Theo Hernandez Milan, il terzino deve ritrovarsi: l’esclusione in Italia Francia è un indizio sullo stato di forma, lo ha detto Deschamps

Come riporta Tuttosport, Theo Hernandez non è ancora rientrato in sé. Il Milan attende la miglior versione del terzino francese, che però nel frattempo è andato incontro ad un’altra esclusione con la sua nazionale.

In Italia Francia è sceso in campo Digne al suo posto, decisivo tra l’altro nella punizione del secondo gol. Il ct Deschamps ha parlato nel post partita di stanchezza psicologica per Theo.